Amazon Music Unlimited è in promozione con un massimo di 5 mesi gratis in attesa del Prime Day

Tramite Amazon Italia è ora possibile richiedere ben cinque mesi di accesso gratuito ad Amazon Music Unlimited se siete iscritti ad Amazon Prime. Se non siete abbonati, invece, potrete reclamare tre mesi gratuiti. Potete trovare la promozione a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Questa offerta è valida dal 25.06.2024 alle 17:00 del 18.07.2024. Potete reclamarla se non avete mai usufruito della prova gratuita da 30 giorni. Il periodo di prova sarà seguito da un rinnovo automatico (a meno che non lo disattiviate) al costo di 10.99€ al mese.