Tekken è superiore a Soul Calibur? Katsuhiro Harada rivela alcuni importanti retroscena

Nel rispondere a un utente su Twitter che metteva in evidenza la superiorità di una serie rispetto all'altra, Katsuhiro Harada ha rivelato alcuni importanti retroscena di Tekken e Soul Calibur, cercando di far capire cosa succede dietro le quinte e quali siano i motivi dietro l'eventuale successo di un franchise.

"Nel caso dei picchiaduro, se il mercato dei giochi arcade si trovasse nel suo periodo di massimo splendore e il guadagno in termini di gettoni fosse ancora importante, sarei d'accordo nel dire che le meccaniche svolgono un ruolo fondamentale", ha scritto Harada. "Tuttavia nel mercato dei videogiochi casalinghi gli unici che possono valutare le meccaniche sono quelli che hanno già acquistato il titolo, e il marketing ha subito un cambio di paradigma."

"Questo cambio ha portato il settore a chiedersi come creare una situazione in cui invogliare le persone a comprare un gioco senza che lo abbiano ancora provato, cercare di migliorare la valutazione del prodotto prima del lancio e stimolare così le vendite iniziali. Si tratta di un aspetto che non può essere trascurato, e tanta gente che ha fatto parte di questa industria sarà probabilmente d'accordo con la mia semplice spiegazione."

Harada ha quindi spiegato che le meccaniche di gioco sono ovviamente importanti e rappresentano un fattore che incide fortemente sulle vendite, ma sarebbe troppo ingenuo dire che basta questo aspetto a garantire la sopravvivenza di un franchise nel lungo periodo. "Se le cose stessero così, come si spiega la scomparsa di quel particolare titolo che era così divertente?"