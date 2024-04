Tekken: serie a 57 milioni di copie, 51% delle vendite in Europa

Katsuhiro Harada, il producer della serie Tekken, ha svelato nel corso dell'ultimo episodio di Game Maker's Notebook Podcast, dove ha conversato con Shuhei Yoshida, il capo della divisione indie di PlayStation, che la serie ha venduto più di 57 milioni di copie, il 51% delle quali in Europa, il territorio che sembra amarla di più. Negli Stati Uniti ha venduto invece il 30% delle copie, con le restanti distribuite negli altri territori del globo.

Per il resto Harada ha ribadito le vendite di Tekken 7, che ha superato gli 11 milioni di copie (11,8 stando all'ultimo dato ufficiale risalente a febbraio 2024). Di Tekken 8, l'ultimo capitolo della serie, i dati ufficiali parlano di 2 milioni di copie vendute nelle prime tre settimane. Non disponiamo di dati aggiornati e Harada non li ha comunicati durante il podcast.

Per il resto vi ricordiamo che Tekken 8 è disponibile per PC, PS5 e Xbox Series X/S. Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione.