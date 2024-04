NeoSprint annunciato: è il nuovo capitolo di una serie di giochi di corse arcade degli anni '70

Atari ha annunciato NeoSprint, gioco di corse arcade che rilancia una storica serie degli anni '70 (il primo capitolo risale al 1976) e '80. Arriverà questa estate su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch e Atari VCS. Su quest'ultima il gioco è già in accesso anticipato da qualche mese, ma vista la scarsissima diffusione della console se ne erano accorti in pochi.