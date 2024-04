SaGa Emerald Beyond: annunciata una demo con uscita vicinissima da Square Enix

Square Enix ha annunciato una demo per SaGa Emerald Beyond, con data di uscita vicinissima e fissata già per domani, 4 aprile 2024, su PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch, che consentirà di provare in anteprima il nuovo RPG nipponico della compagnia.

SaGa Emerald Beyond è stato annunciato nel corso del recente Nintendo Direct di questo mese, ed è previsto arrivare nel 2024 su PC, PlayStation, Nintendo Switch e dispositivi mobile, presentandosi come un ritorno allo stile classico dell'RPG giapponese.