Stellar Blade: lo studio di sviluppo ha riportato una crescita degli utili d'esercizio del 516%

Shift Up , lo studio di sviluppo di Stellar Blade e Nikke, ha riportato una crescita enorme degli utili d'esercizio nel 2023: il 516%, per un totale di 82,4 milioni di dollari. I ricavi hanno raggiunto i 125 milioni di dollari, facendo segnare una crescita del 154,5% anno su anno.

Altri dati

Stellar Blade frutterà un nuovo mercato a Shift Up?

La maggior parte dei ricavi sono stati fatti grazie alle royalty, che hanno fruttato 122 milioni di dollari. Per royalty si intende la compensazione ricevuta dai prodotti di altre compagnie che sfruttano le proprietà intellettuali di Shift Up. Stando alla testata coreana GameMeca, dovrebbero trattarsi dei soldi ricevuti da Tencent per Goddess of Victory: Nikke, pubblicato da Level Infinite, etichetta sussidiaria del colosso cinese.

I titoli autopubblicati da Shift Up hanno invece generato solo 3 milioni di dollari di ricavi, facendo registrare un calo del 61% anno su anno. Il tonfo è nato in particolare dalla chiusura di Destiny Child.

Interessante il fatto che il grosso dei ricavi sia stato fatto globalmente, visto che quelli interni, ossia fatti in Corea del Sud, sono stati soltanto di 951.000 dollari. Comunque sia, proprio in virtù dell'accordo con Tencent, la maggior parte dei ricavi sono venuti dall'Asia (98,5%), seguita dall'America (0,5%) e dall'Europa (0,08%). Vedremo come Stellar Blade cambierà la situazione.