La modella di Eve di Stellar Blade vede le mod sexy e dice che vorrebbe indossare questi costumi

Con l'arrivo della demo di Stellar Blade su PC, a breve distanza dalla pubblicazione del videogioco completo, è successo quello che tutti si aspettavano: gli appassionati hanno iniziato a realizzare una serie di mod per il videogioco, alcune delle quali dedicate alla protagonista e con l'obiettivo di renderla ancora più scoperta.

Al di là delle classiche "nude mod", alcuni creativi preferiscono puntare su costumi rivelatori ma che nascondono almeno qualche centimetro dei luoghi più "intimi" della protagonista. Non dobbiamo però dimenticarci che il fisico di Eve non è stato generato dal nulla, ma è basato su quello di Shin Jae Eun (신재은): è naturale pensare che abbia una opinione nel vedere il personaggio abbigliato in modi non ufficiali e sui quali certamente non ha alcun controllo.

L'opinione però pare positiva, almeno stando a un messaggio condiviso tramite Twitter.