La Ciri di The Witcher 4 è una copia di quella di The Witcher 3, con due piccole modifiche

C'è molto da notare in quel filmato, ma tra i tanti dettagli ve ne è uno che facilmente salta all'occhio: parliamo del volto di Ciri , la protagonista di questo capitolo e uno dei personaggi giocabili (ma non il principale) del precedente titolo della serie, The Witcher 3: Wild Hunt.

Quest'oggi il team polacco di CD Projekt RED ha partecipato all'Epic Games State of Unreal Showcase, mostrando al mondo una demo tecnica di The Witcher 4 , attualmente in sviluppo sul motore grafico Unreal Engine, e mettendo in luce così il tipo di prodotto che vuole realizzare.

Il volto di Ciri è cambiato?

Parlando con Kotaku, un portavoce di CD Projekt RED ha affermato che il volto di Ciri è assolutamente lo stesso del trailer del 2024 e ha aggiunto un dettaglio interessante: è in realtà lo stesso usato in The Witcher 3, anche se con alcune differenze.

Il portavoce ha affermato: "Si tratta dello stesso modello del personaggio usato nel trailer del 2024. La faccia di Ciri è una copia diretta del modello di The Witcher 3, adattata per funzionare con le più recenti tecnologie di MetaHuman. Solo due piccoli cambiamenti sono stati realizzati per migliorare la qualità dell'animazione: le sopracciglia sono state leggermente alzate e l'area degli occhi è più rilassata rispetto al passato, quest'ultimo elemento era presente nel trailer ma da allora è stato rimosso".

In altre parole, se il volto di Ciri in The Witcher 4 vi sembra diverso il motivo è puramente tecnologico, non un netto cambio stilistico.

Se non avete ancora visto il gameplay e volete rimediare, correte nella nostra notizia dedicata.