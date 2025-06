Le nuove immagini di The Witcher 4 fanno chiarezza sul gameplay mostrato oggi

CD Projekt RED ha pubblicato alcune nuove immagini di The Witcher 4 che fanno chiarezza sul gameplay mostrato oggi, nel corso dello State of Unreal. Erano effettivamente sequenze in-game? Si trattava di una tech demo in tempo reale? Di una presentazione renderizzata?

In calce alle immagini si legge la seguente dicitura: "technical presentation - not actual gameplay", che sta per "presentazione tecnica - non si tratta di gameplay effettivo", ma come abbiamo visto sul palco dell'evento era presente uno degli sviluppatori dello studio polacco che, controller DualSense alla mano, si è messo a "giocare" a The Witcher 4.

Immaginiamo che CD Projekt RED non abbia minimamente voglia di ripetere una situazione in stile "gira sorprendentemente bene su PS4 e Xbox One", dunque diamo per scontato che quello sviluppatore stesse effettivamente controllando Ciri in determinati momenti della demo.

Possiamo dunque presumere che quelle diciture rappresentino una forma di garanzia per il team di The Witcher 4, considerando che l'uscita del gioco è ancora lontana e nessuno sa se da qui al lancio sarà necessario o meno ridimensionare la resa visiva dell'esperienza.