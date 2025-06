Elden Ring Nightreign delude Digital Foundry: nessun progresso tecnico in tre anni e PS5 Pro snobbata

Elden Ring Nightreign è finito sotto la lente d'ingrandimento di Digital Foundry, che ha analizzato il comparto tecnico dell'ultima fatica di FromSoftware, arrivando a dare un verdetto negativo.

Stando ai tech enthusiast, lo studio giapponese non ha portato nessuna miglioria rispetto all'Elden Ring del 2021, che già all'epoca mostrava il fianco a un'ottimizzazione tutt'altro che perfetta. Non solo, pare che lo studio giapponese abbia totalmente snobbato PS5 Pro, dato che non c'è una modalità Enhanced e il gioco giova di miglioramenti indiretti dati dall'hardware, senza nessun reale intervento da parte degli sviluppatori.