007 First Light sfrutterà PS5 Pro e il PSSR, IO Interactive spiega come

IO Interactive sa bene come creare videogiochi su un "Agente" e nessuno ha trovato sbagliata l'idea che il team di Hitman si occuperà del prossimo grande videogioco su James Bond, di cui abbiamo scoperto da poco il nome ufficiale: 007 First Light . Non sapevamo però praticamente sulla su questo progetto ma per fortuna lo State of Play ci ha permesso di vedere un primo reale trailer di presentazione.

007 First Light su PS5 Pro

Visto lo spazio scelto, ovviamente Roskell si è focalizzato sulle funzionalità esclusive di PS5 e nello specifico delle prestazioni previste per 007 First Light in versione PlayStation 5 Pro.

Precisamente, possiamo aspettarci che in modalità Qualità il videogioco sia in grado di raggiungere i 60 FPS senza alcun problema. Non ci sono dettagli sulla versione PS5 base, invece, ma a logica possiamo supporre che in versione Qualità sarà bloccata a 30 FPS: si tratta però solo di una nostra speculazione al momento.

Ciò che invece sappiamo per certo è che 007 First Light sfrutterà il PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution, il sistema di upscaling potenziati da IA di Sony) per ottenere migliori risultati visivi con PS5 Pro. In altre parole grazie a questa tecnologia IO Interactive è in grado di proporre una grafica a risoluzione maggiore e con frame rate più stabile con un minimo compromesso alla qualità finale.

Per il momento non possiamo ancora giudicare i risultati visto che si tratta di un singolo trailer, ma speriamo che questa storia delle origini di 007 dia il meglio di sé su PS5 Pro (e su tutte le altre piattaforme).