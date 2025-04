Lo storico compositore Hiroshi Kawaguchi lascia Sega dopo 41 anni di carriera e va in pensione

"Buongiorno! Mancano 2 giorni al mio pensionamento da Sega", ha scritto nel messaggio. "Questo è il primo stipendio che ho ricevuto 41 anni fa. Il mio stipendio era di 77.731 yen!!! Vivevo in un dormitorio Sega con i pasti inclusi, quindi potevo vivere comodamente lol. O meglio, era un'azienda da sogno dove potevo guadagnare con la programmazione e la musica, che fino ad allora erano stati i miei hobby! Grazie a Sega per avermi assunto! #SEGA".

Musicista e in particolare pianista, Kawaguchi entrò a far parte di Sega nel 1984 , e proprio in ricordo del suo esordio presso la compagnia ha pubblicato un simpatico messaggio di addio sui social mostrando una foto di quella che è la sua prima busta paga ricevuta dalla compagnia 41 anni fa.

Hiroshi Kawaguchi va in pensione , e si tratta di un vero e proprio pezzo di storia dei videogiochi che cessa la propria attività dopo ben 41 anni di onorato servizio, passati tutti all'interno di Sega , per la quale ha creato alcune delle colonne sonore più iconiche di sempre.

Una carriera di valore storico

Il contributo di Kawaguchi va oltre il successo dei singoli giochi Sega ed entra proprio nella storia dei videogiochi, essendo stato responsabile di alcune delle musiche diventate celebri nell'ambito elettronico proprio dei titoli anni 80 e 90.



Sfruttando al massimo le limitate capacità dei chip audio dell'epoca, Kawaguchi riusciva ad estrarre delle sonorità distintive e delle linee armoniche diventate delle vere e proprie hit, significative non solo dell'industria videoludica ma dell'epoca in generale.

Si ricordano in particolare le musiche di Space Harrier ed Hang-On (1985), ma anche negli anni successivi Out Run, Alex Kidd, After Burner, Sonic the Hedgehog e tantissimi altri. In sostanza, Kawaguchi ha lavorato alle musiche di tutti i maggiori successi storici di Sega, continuano a dare il proprio contributo fino almeno al 2024, considerando che compare ancora nei crediti di Sonic x Shadow Generations e Super Monkey Ball Banana Rumbe, usciti praticamente qualche mese fa.

A quanto pare, dopo 41 anni Kawaguchi ha intenzione di riposarsi e andrà in pensione questa settimana, e tutti noi non possiamo fare altro che ringraziarlo per il contributo dato alla storia dei videogiochi.