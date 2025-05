Mary Olson ha preso il posto di Yumi Yang come capo di Santa Monica Studio

Senza troppo clamore, nell'ultimo mese c'è stato un cambio al vertice di Santa Monica Studio , la software house cui dobbiamo, tra le altre, la serie God of War. Mary Olson è diventata capo dello studio al posto di Yumi Yang, che era subentrata a Shannon Studstill a marzo 2020. Quest'ultima ha lasciato in direzione Netflix, dove ha assunto il ruolo di senior director del portfolio videoludico della compagnia.

La carriera di Mary Olson

Olson ha una lunga carriera nell'industria dei videogiochi. È stata tra i fondatori di Spark* Inc dentro Sony, prima di passare a lavorare per 343 Industries (la software house che aveva in mano la serie Halo, ora Halo Studios), passando dal ruolo di Audio producer a quello di Executive Producer nel giro di 7 anni circa.

La Olson ha lavorato anche in 343 Industries

Quindi è traghettata verso Midwinter Entertainment, dove è stata per 5 anni, passando dall'essere Capo della produzione a Capo dello studio stesso.

Dal 2024 all'inizio del 2025 ha lavorato in Behaviour Interactive, quindi, da aprile 2025, è diventata capo di Santa Monica Studio, dove presumibilmente sta lavorando alla produzione dei nuovi giochi della compagnia, di cui ancora non si sa niente. L'ultimo titolo lanciato, God of War Ragnarok, risale al 2022 (fu pubblicato in esclusiva su PlayStation 5), con la versione Windows che è uscita nel 2024.