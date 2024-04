Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it

Questa edizione speciale di Resident Evil 4 include una custodia in metallo decorata con grafiche esclusive. All'interno ci sarà anche il gioco completo con miglioramenti grafici e una giocabilità ottimizzata per le console moderne.

Immergiti nuovamente nell'orrore con la nuova edizione Steelbook di Resident Evil 4, disponibile ora su Amazon Italia in offerta. Questa edizione speciale celebra uno dei titoli più amati della serie Capcom, offrendo ai fan e ai nuovi giocatori un'esperienza di gioco rivisitata e arricchita. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Approfitta dell'offerta limitata su Amazon per l' Edizione Steelbook di Resident Evil 4 . Il prodotto è venduto a 24,62€, uno sconto dal prezzo mediano del 32%, venduto e spedito da Amazon.

Resident Evil 4 per PS4 in Edizione Steelbook in sconto su Amazon