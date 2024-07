Xbox Wireless Controller Blu è in offerta su Amazon per il Prime Day

Il Prime Day non è ancora finito e ci sono ancora tante offerte attive su Amazon che potrebbero fare al caso vostro. Tra queste, vi segnaliamo l'Xbox Wireless Controller in colorazione Blu in promozione con il 29% di sconto per un periodo limitato. Se siete interessati, trovate la pagina del prodotto a questo indirizzo, oppure in alternativa cliccando sul box sottostante. Il prezzo consigliato per questo controller è di 64,99 euro, mentre quello promozionale proposto agli iscritti a Prime è di soli 45,99 euro, con un risparmio che ammonta a quasi 20 euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con disponibilità alla spedizione immediata.