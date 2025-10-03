Il controller DualSense Ghost of Yotei Gold Limited Edition è disponibile su Amazon

Il controller DualSense Ghost of Yotei Gold Limited Edition per PS5 è disponibile su Amazon a 84,99€, per tutti gli appassionati del videogioco di Sucker Punch e Sony Interactive Entertainment. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon ed è immediatamente disponibile. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Essendo una edizione Limitata, non crediamo che rimarrà disponibile per molto tempo dopo il lancio, quindi se vi interessa molto consigliamo di non attendere troppo.