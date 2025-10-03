Il controller DualSense Ghost of Yotei Gold Limited Edition è disponibile su Amazon

Il controller DualSense Ghost of Yotei Gold Limited Edition per PS5 è disponibile su Amazon a 84,99€, per tutti gli appassionati del videogioco di Sucker Punch e Sony Interactive Entertainment. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon ed è immediatamente disponibile. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Essendo una edizione Limitata, non crediamo che rimarrà disponibile per molto tempo dopo il lancio, quindi se vi interessa molto consigliamo di non attendere troppo.
I dettagli sul controller Ghost of Yotei Gold Limited Edition
L'edizione Ghost of Yotei Gold Limited Edition del controller DualSense di PS5 non include funzionalità aggiuntive, precisiamo, ma è unicamente una versione esteticamente speciale del controller base di Sony. Avrete quindi sempre i classici feedback aptico, grilletti adattivi, microfono e altoparlante integrato e touchpad.
A livello visivo si tratta di un controller bianco-grigio con dettagli in oro, ovviamente basati sul videogioco Ghost of Yotei, che mostrano la protagonista Atsu con due katana e un effetto di pennellate d'oro e di finti graffi sul controller, con se la guerriera avesse combattuto su di esso.