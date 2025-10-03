I boss di Resident Evil Requiem metteranno alla prova il vostro ingegno, più che la vostra mira

Anche in Resident Evil Requiem il giocatore dovrà affrontare boss per proseguire nell'avventura, ma questa volta Capcom sembra aver guardato ai primi capitoli della serie per ispirazione, con questi scontri che saranno meno frenetici e più ragionati, lontani dall'approccio più votato all'azione e la spettacolarità dei titoli più recenti.

Lo ha svelato il game director Koshi Nakanishi in un'intervista con Automaton, spiegando che per superare questi ostacoli non basterà svuotare i caricatori: servirà intelligenza e capacità di adattamento.

"Ci saranno ovviamente dei combattimenti contro i boss", ha dichiarato Nakanishi ad Automaton. "Tuttavia, invece di eliminare i nemici in modo spettacolare man mano che si avanza, come nei giochi che puntano sull'azione frenetica con armi da fuoco, lo stile ricorda più quello di Resident Evil e Resident Evil 2, dove i giocatori esplorano gradualmente ambienti chiusi e superano gli ostacoli facendo leva sull'ingegno."