I boss di Resident Evil Requiem metteranno alla prova il vostro ingegno, più che la vostra mira

Anche in Resident Evil Requiem il giocatore dovrà affrontare boss per proseguire nell'avventura, ma questa volta Capcom sembra aver guardato ai primi capitoli della serie per ispirazione, con questi scontri che saranno meno frenetici e più ragionati, lontani dall'approccio più votato all'azione e la spettacolarità dei titoli più recenti.
Lo ha svelato il game director Koshi Nakanishi in un'intervista con Automaton, spiegando che per superare questi ostacoli non basterà svuotare i caricatori: servirà intelligenza e capacità di adattamento.
"Ci saranno ovviamente dei combattimenti contro i boss", ha dichiarato Nakanishi ad Automaton. "Tuttavia, invece di eliminare i nemici in modo spettacolare man mano che si avanza, come nei giochi che puntano sull'azione frenetica con armi da fuoco, lo stile ricorda più quello di Resident Evil e Resident Evil 2, dove i giocatori esplorano gradualmente ambienti chiusi e superano gli ostacoli facendo leva sull'ingegno."
Grace non è esperta di combattimenti, ma imparerà a difendersi
Questo approccio più ragionato si sposa perfettamente con la protagonista Grace Ashcroft. Analista dell'FBI con un addestramento di base, Grace non è certo un'esperta di armi o combattimento corpo a corpo, né possiede il sangue freddo di agenti temprati da apocalissi zombi. Dimenticate quindi calci rotanti e parry con il coltello alla Leon S. Kennedy di Resident Evil 4.
Al tempo stesso, però, non è nemmeno una vittima in balia degli eventi. Anzi, secondo Nakanishi, nel corso dell'avventura Grace troverà il coraggio di affrontare gli orrori di Raccoon City, armata di pistole, revolver e armi da mischia come coltelli.
"Una delle cose più affascinanti della serie Resident Evil è che i personaggi, inizialmente terrorizzati, diventano più forti man mano che acquisiscono esperienza in situazioni estreme", ha dichiarato Nakanishi. "Grace all'inizio ha paura, ma alla fine la situazione la porta a spezzarsi, e da quel momento riesce a combattere i suoi nemici."
Vi ricordiamo che Resident Evil Requiem sarà disponibile su PS5, Xbox Seris X|S, PC e Nintendo Switch 2 dal 27 febbraio.