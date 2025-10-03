Donkey Kong Bananza è al suo minimo storico su Amazon: il prezzo ora è molto competitivo

Su Amazon, oggi, viene messa a disposizione degli utenti una promo molto allettante e interessante sull'esclusiva Nintendo: Donkey Kong Bananza . Il gioco viene messo in offerta con uno sconto attivo del 24% per un costo totale e finale d'acquisto di 59,99€, minimo storico sulla piattaforma . Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Donkey Kong Bananza è il nuovo titolo della celebre saga, che porta il re della giungla in una spettacolare avventura platform 3D . In questo gioco Donkey Kong dovrà affrontare delle sfide per recuperare il suo preziosissimo tesoro: le banane che gli sono state rubate.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il gameplay si basa sulla libertà d'azione e sulla potenza di DK. Con i suoi pugni il giocatore potrà spaccare, sfondare e scalare praticamente tutto ciò che incontra lungo il percorso. Più oggetti e strutture verranno demoliti, più aree nascoste saranno sbloccate, offrendo un senso di esplorazione continuo e gratificante.

Donkey Kong Bananza

Questa nuova avventura introduce anche un alleato speciale per Donkey Kong: una nuova amica che lo accompagnerà e lo aiuterà nelle sfide più impegnative, Pauline. Donkey Kong Bananza unisce il fascino classico della serie con dinamiche moderne e immersive. Per ulteriori dettagli e approfondimenti dai uno sguardo alla nostra recensione del gioco.