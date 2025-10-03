Donkey Kong Bananza è al suo minimo storico su Amazon: il prezzo ora è molto competitivo

Su Amazon, oggi, viene messa a disposizione degli utenti una promo molto allettante e interessante sull'esclusiva Nintendo: Donkey Kong Bananza. Il gioco viene messo in offerta con uno sconto attivo del 24% per un costo totale e finale d'acquisto di 59,99€, minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Donkey Kong Bananza è il nuovo titolo della celebre saga, che porta il re della giungla in una spettacolare avventura platform 3D. In questo gioco Donkey Kong dovrà affrontare delle sfide per recuperare il suo preziosissimo tesoro: le banane che gli sono state rubate.
Ulteriori dettagli sul gioco
Il gameplay si basa sulla libertà d'azione e sulla potenza di DK. Con i suoi pugni il giocatore potrà spaccare, sfondare e scalare praticamente tutto ciò che incontra lungo il percorso. Più oggetti e strutture verranno demoliti, più aree nascoste saranno sbloccate, offrendo un senso di esplorazione continuo e gratificante.
Questa nuova avventura introduce anche un alleato speciale per Donkey Kong: una nuova amica che lo accompagnerà e lo aiuterà nelle sfide più impegnative, Pauline. Donkey Kong Bananza unisce il fascino classico della serie con dinamiche moderne e immersive. Per ulteriori dettagli e approfondimenti dai uno sguardo alla nostra recensione del gioco.