Cosa giocherete questo fine settimana? Tombi 2, Pioner, System Shock o altro?

Siamo ormai all'ultimo fine settimana prima del Natale, ed è un periodo di relativa calma sul mercato videoludico, dunque non si registrano uscite di grosso rilievo ma, in compenso, aumentano le possibilità per dedicarsi ai giochi anche a causa degli sconti di questo periodo. Dunque tra un panettone e un pandoro torna la domanda di sempre: cosa giocherete questo weekend?

La settimana non offre spunti proprio eclatanti, soprattutto se paragonata ad altri momenti di questa annata veramente straordinaria ma ormai in conclusione, tuttavia c'è sempre da considerare il backlog, che potrebbe essere ulteriormente aumentato a causa dello shopping sfrenato pre-natalizio.

Considerando tutti i saldi che ci sono stati e che sono ancora in corso, tra sconti di PlayStation Store, Nintendo eShop, Xbox Store e i saldi invernali di Steam, i giochi in libreria non mancheranno di certo.