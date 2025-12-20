Cosa giocherete questo fine settimana? Tombi 2, Pioner, System Shock o altro?

Siamo ormai all'ultimo fine settimana prima del Natale, ed è un periodo di relativa calma sul mercato videoludico, dunque non si registrano uscite di grosso rilievo ma, in compenso, aumentano le possibilità per dedicarsi ai giochi anche a causa degli sconti di questo periodo. Dunque tra un panettone e un pandoro torna la domanda di sempre: cosa giocherete questo weekend?
La settimana non offre spunti proprio eclatanti, soprattutto se paragonata ad altri momenti di questa annata veramente straordinaria ma ormai in conclusione, tuttavia c'è sempre da considerare il backlog, che potrebbe essere ulteriormente aumentato a causa dello shopping sfrenato pre-natalizio.
Considerando tutti i saldi che ci sono stati e che sono ancora in corso, tra sconti di PlayStation Store, Nintendo eShop, Xbox Store e i saldi invernali di Steam, i giochi in libreria non mancheranno di certo.
Qualche spunto
Se vogliamo però prendere in considerazione le nuove uscite, in questa settimana abbiamo assistito al ritorno di un peculiare personaggio dall'epoca dei 32-bit con Tombi 2: Special Edition, la riedizione di un vecchio action adventure dall'ambientazione bizzarra.
Con elementi misti da platform in 3D e gioco d'azione, si tratta di una versione rimasterizzata dell'originale uscito negli anni 90, con il protagonista intento a combattere maiali cattivi in scenari caratterizzati da una natura lussureggiante.
Nei giorni scorsi abbiamo visto anche l'arrivo di Pioner, uno sparatutto con elementi survival che ci inserisce in una vasta ambientazione post-apocalittica piena di minacce e pericoli, con una struttura online che offre meccaniche di gioco PvE e PvP, con crafting e altri elementi.
Tra le menzioni speciali c'è poi il remake di System Shock in versione Nintendo Switch 1 e Switch 2, ad opera di Nightdive Studios con un'operazione di recupero davvero ottima sul materiale originale di Looking Glass del 1994.
Purtroppo la versione per console Nintendo sembra soffrire di qualche problema di troppo sul fronte tecnico, con performance alquanto negative al momento, sperando che ci siano aggiornamenti in arrivo.
Per il resto, di giochi da giocare ce ne sono tantissimi tra quelli usciti di recente, come Skate Story, Routine, Metroid Prime 4: Beyond, Octopath Traveler 0 e vari altri.