TikTok resta negli USA: accordo preliminare tra Washington e Pechino

TikTok sembra destinato a rimanere disponibile negli Stati Uniti. Il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha dichiarato oggi che Washington e Pechino hanno raggiunto un accordo preliminare per consentire alla popolare app di video brevi, di proprietà cinese, di proseguire le sue attività sul territorio americano.

L’annuncio da Madrid Bessent ha rivelato la notizia durante un incontro con la stampa a Madrid, dove si è tenuto un nuovo round di colloqui tra funzionari economici di Stati Uniti e Cina. "Abbiamo un framework per un accordo su TikTok", ha spiegato, sottolineando che il passo finale spetterà ai leader dei due Paesi. "Il presidente Trump e il presidente Xi si parleranno venerdì per completare l'intesa." TikTok potenzia e migliora i DM: in arrivo i messaggi vocali e la possibilità di inviare immagini L'accordo arriva dopo mesi di trattative tese, avviate per risolvere i contrasti su commercio, controlli alle esportazioni e soprattutto sul bando imposto dal Congresso USA a TikTok. La norma, pensata per spingere l'azienda madre a cedere l'app a un proprietario americano, è stata rinviata per tre volte da Trump, in attesa di una soluzione diplomatica.