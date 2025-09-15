0

Nintendo Joy-Con 2: i nuovi controller per Switch 2 in offerta su AliExpress

La coppia di Joy-Con Light Blue e Light Red introduce joystick Hall Effect e connessione magnetica: un accessorio pratico e innovativo per Switch 2.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   15/09/2025
Joy-Con 2

I Nintendo Joy-Con 2 Light Blue/Light Red sono disponibili su AliExpress a un prezzo speciale: da 71,97€ scendono a 65,97€ grazie al coupon MULTI6 o, in alternativa, al codice FSSIT06, che garantiscono uno sconto di 6€. L'offerta è valida da oggi fino al 21 settembre, utilizzabile una sola volta per utente, non cumulabile con altre promozioni e disponibile fino a esaurimento scorte per ordini spediti in Italia. Acquista qui Joy-Con 2 in offerta.

Funzionalità avanzate per il gaming

I Joy-Con 2 integrano joystick con tecnologia Hall Effect, che riduce l'usura meccanica e il rischio di drift, migliorando la precisione e la durata nel tempo. La connessione magnetica semplifica il collegamento e rende i controller più stabili durante l'uso, mentre la modalità "mouse" offre un ulteriore livello di versatilità per diversi titoli.

Joy-Con 2
Joy-Con 2

Questa è un'occasione per chi sta cercando un nuovo paio di Joy-Con 2 per la propria console Nintendo, di fatto potendo prenderli ad un prezzo vantaggioso grazie agli sconti di AliExpress.

