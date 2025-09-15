Il monitor KTC H27T27 da 27" e 100Hz è in sconto su AliExpress: risparmia con questi coupon

In questo caso il prodotto è venduto dalla Spagna , con la consegna prevista tra il 20 e il 25 settembre, salvo particolari variazioni. Questa promozione di AliExpress è disponibile fino al 21 settembre e fino a esaurimento scorte, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Su AliExpress è disponibile il monitor KTC H27T27 a 99,47 €. Con il nostro codice potrai risparmiare ulteriormente, basterà inserire MULTI10 in fase di acquisto. Se non dovesse funzionare, puoi provare con il codice FSSIT10. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link .

Caratteristiche del monitor KTC H27T27

Si tratta di un monitor con risoluzione QHD 2K da 27", con pannello IPS e frequenza di aggiornamento di 100 Hz, per prestazioni sempre fluide e immagini sempre nitide e convincenti. Questo monitor da ufficio presenta una gamma di colori sRGB del 99% e una profondità di colore di 8 bit, con supporto HDR10 per immagini con maggiore profondità.

Il retro del monitor KTC H27T27

Ovviamente è possibile regolare il monitor in base alle proprie preferenze, con l'inclinazione regolabile da -5° a 15° in modo da favorire una migliore postura durante l'uso. Come ti abbiamo già detto, si tratta di una promozione valida per un periodo di tempo limitato e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo anche che i prezzi indicati sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.