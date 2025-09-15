Lanciare Hollow Knight Silksong a sorpresa è stato "insensibile", per il team di Hell is Us

Il lancio di Hollow Knight Silksong ha colto tutti un po' di sorpresa, essendo arrivato a pochi giorni di distanza dall'annuncio della data, e tra i più colpiti ci sono anche gli sviluppatori di Hell is Us, che hanno definito la mossa "un po' insensibile", considerando che si tratta sostanzialmente del "GTA 6 degli indie".

Hell is Us non è proprio un gioco piccolissimo, ma non è nemmeno un titolo di calibro enorme, e secondo il director Jonathan Jacques-Belletête sarebbe stato colpito in maniera notevole dal lancio di Hollow Knight Silksong, arrivato a pochi giorni di distanza dall'annuncio della data e quindi senza dare il tempo ad altri sviluppatori e publisher di organizzarsi.

In questo senso, secondo Jacques-Belletête si è trattato quasi di uno "shadow drop", un lancio a sorpresa, che ha finito per danneggiare chi aveva già programmato l'uscita dei propri giochi nello stesso periodo.