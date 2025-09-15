Lanciare Hollow Knight Silksong a sorpresa è stato "insensibile", per il team di Hell is Us

Il lancio di Hollow Knight Silksong ha colto tutti un po' di sorpresa, essendo arrivato a pochi giorni di distanza dall'annuncio della data, e tra i più colpiti ci sono anche gli sviluppatori di Hell is Us, che hanno definito la mossa "un po' insensibile", considerando che si tratta sostanzialmente del "GTA 6 degli indie".
Hell is Us non è proprio un gioco piccolissimo, ma non è nemmeno un titolo di calibro enorme, e secondo il director Jonathan Jacques-Belletête sarebbe stato colpito in maniera notevole dal lancio di Hollow Knight Silksong, arrivato a pochi giorni di distanza dall'annuncio della data e quindi senza dare il tempo ad altri sviluppatori e publisher di organizzarsi.
In questo senso, secondo Jacques-Belletête si è trattato quasi di uno "shadow drop", un lancio a sorpresa, che ha finito per danneggiare chi aveva già programmato l'uscita dei propri giochi nello stesso periodo.
Silksong è il GTA 6 degli indie
In una recente intervista a Friends per Second, Jacques-Belletête ha definito Hollow Knight: Silksong il GTA 6 degli indie, con un'analogia che potrebbe effettivamente avere senso, considerando l'enorme aspettativa che circondava il gioco in questione.
"In qualità di GTA 6 degli indie, il fatto di lanciare un titolo del genere a sorpresa è stato un po' insensibile", ha riferito lo sviluppatore, che ha anche raccontato di aver discusso con l'editore su un eventuale spostamento dell'uscita di Hell is Us per evitare l'impatto con Hollow Knight: Silksong, decidendo comunque di procedere con la data annunciata.
Ovviamente non è un'accusa a Team Cherry, considerando che un po' tutto il periodo di settembre è stato piuttosto pieno di uscite, inoltre il problema è stato forse più per le produzioni minori, mentre Hell is Us è un titolo di dimensioni maggiori con un notevole supporto alle spalle.