Shield of David è un videogioco sulla guerra di Gaza realizzato da un ex-militare israeliano

Il videogioco è noto da tempo ma l'uscita si avvicina e anche la nota testata Al Jazeera ne ha condiviso l'esistenza, rendendo ancora più noto.

Il 7 ottobre 2025 sarà disponibile il videogioco Shield of David , uno sparatutto che racconta la guerra in Gaza, realizzato da un ex militare israeliano, Ilan Raz , e che racconta le difficoltà di un ufficiale israeliano che deve guidare il proprio team d'élite mentre attende un figlio.

Cosa sappiamo su Shield of David

Al Jazeera spiega che dal punto di vista del creatore il videogioco serve per "umanizzare" le truppe israeliane. I lettori del post di Instagram qui sotto commentano invece che Shield of David è un simulatore di crimini di guerra e che è un modo per glorificare l'azione di Israele a Gaza.

Lo sviluppatore afferma però che non è mera propaganda ma una storia che si focalizza sulla psicologia del protagonista tramite una serie di elementi dimenticati della guerra, come i momenti di silenzio, le conversazioni notturne, l'ansia generata dagli scontri e le esitazioni dei militari. Lo scopo è "dimostrare che un soldato ha un'anima" ed è anche una persona.

La fonte di ispirazione sono le esperienze dello sviluppatore di quando era un soldato, così come le conversazioni avute con combattenti e altre testimonianze raccolte da Raz che si occupa di ogni elemento del gioco, dal design alla sceneggiatura passando dalla colonna sonora. Ciò che aspetta il giocatore è "un dilemma morale e psicologico" oltre che "una sfida strategica".

Il problema è vedere in che modo sarà pubblico il videogioco: su Steam non esiste la pagina prodotto e Raz afferma di aver iniziato delle trattative con Epic Games. Precedentemente vi era un accordo per la pubblicazione con una società di distribuzione europea non meglio specificata, ma Raz non ha accettato di modificare i contenuti del gioco e quindi l'accordo è saltato. L'idea ora è di dare il via a una campagna Kickstarter e di offrire copie gratuite ai veterani israeliani.