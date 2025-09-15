Apple AirTag: il tracker intelligente per non perdere nulla in offerta su AliExpress

L'Apple AirTag (1 pc pack) è disponibile su AliExpress a un prezzo speciale: da 31,37€ scende a 27,37€ grazie al coupon MULTI4 o, in alternativa, al codice FSSIT04, che garantiscono uno sconto di 4€. L'offerta è valida da oggi fino al 21 settembre, utilizzabile una sola volta per utente, non cumulabile con altre promozioni e disponibile fino a esaurimento scorte per ordini spediti in Italia. Acquista qui Apple AirTag in offerta.

L'AirTag è stato progettato per integrarsi alla perfezione con l'ecosistema Apple, permettendo di localizzare facilmente oggetti personali come chiavi, borse o zaini. Attraverso l'app Dov'è è possibile seguire la posizione in tempo reale, sfruttando la rete di dispositivi Apple per avere una copertura praticamente globale.