Apple AirTag: il tracker intelligente per non perdere nulla in offerta su AliExpress

Compatto, preciso e integrato con l'ecosistema Apple, l'AirTag è l'accessorio ideale per ritrovare oggetti smarriti: ora disponibile in sconto.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   15/09/2025
L'Apple AirTag (1 pc pack) è disponibile su AliExpress a un prezzo speciale: da 31,37€ scende a 27,37€ grazie al coupon MULTI4 o, in alternativa, al codice FSSIT04, che garantiscono uno sconto di 4€. L'offerta è valida da oggi fino al 21 settembre, utilizzabile una sola volta per utente, non cumulabile con altre promozioni e disponibile fino a esaurimento scorte per ordini spediti in Italia. Acquista qui Apple AirTag in offerta.

L'AirTag è stato progettato per integrarsi alla perfezione con l'ecosistema Apple, permettendo di localizzare facilmente oggetti personali come chiavi, borse o zaini. Attraverso l'app Dov'è è possibile seguire la posizione in tempo reale, sfruttando la rete di dispositivi Apple per avere una copertura praticamente globale.

Precisione e semplicità d’uso

Grazie al chip U1 con tecnologia Ultra Wideband, l'AirTag fornisce indicazioni di posizione estremamente precise quando ci si avvicina all'oggetto smarrito. La configurazione è immediata: basta avvicinarlo all'iPhone per collegarlo e iniziare a utilizzarlo. Inoltre, la batteria sostituibile garantisce diversi mesi di autonomia con un consumo minimo.

Compagno ideale per chi viaggia o semplicemente per chi non vuole più perdere tempo a cercare gli oggetti in casa, l'Apple AirTag rappresenta una delle soluzioni più pratiche e intelligenti del catalogo Apple. Con l'offerta attuale su AliExpress diventa ancora più conveniente aggiungerlo al proprio kit quotidiano.

