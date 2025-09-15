Nintendo Switch Lite: la console compatta e portatile in offerta su AliExpress

La Nintendo Switch Lite è disponibile su AliExpress a un prezzo speciale: da 131,44€ scende a 118,44€ grazie al coupon MULTI13 o, in alternativa, al codice FSSIT13, che garantiscono uno sconto di 13€. L'offerta è valida da oggi fino al 21 settembre, utilizzabile una sola volta per utente, non cumulabile con altre promozioni e disponibile fino a esaurimento scorte per ordini spediti in Italia. Acquista qui Nintendo Switch Lite in offerta.

La Switch Lite è pensata per chi cerca un'esperienza di gioco portatile al 100%. Con il suo schermo da 5,5 pollici, i controller integrati e un design più leggero e compatto, si presta perfettamente a chi vuole divertirsi in viaggio o in qualsiasi momento della giornata.