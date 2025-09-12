Spotify dichiara guerra a ReVanced: stretta sui trucchi per sbloccare Premium

Spotify continua la sua battaglia contro chi aggira i limiti della versione gratuita del servizio, e questa volta il mirino è puntato su ReVanced, un progetto open source che fornisce patch modulari per diverse applicazioni Android, tra cui Spotify stessa. Tra queste modifiche, la più discussa è quella chiamata "Unlock Premium", che consente agli utenti di eliminare la pubblicità e ottenere skip illimitati, due tra le funzionalità più apprezzate dagli abbonati alla versione a pagamento.

Tecnicamente, la patch non offre l'accesso diretto a brani riservati agli utenti Premium né abilita il download offline, ma si limita a rendere più fluida l'esperienza di ascolto con i contenuti già disponibili nella versione gratuita. Proprio per questo, gli sviluppatori di ReVanced sostengono che non si tratti di pirateria musicale.