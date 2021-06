Monster Hunter: data di uscita italiana nel nuovo trailer

Sony Pictures Italia ha pubblicato il trailer ufficiale del film Monster Hunter con la data d'uscita nei cinema nostrani: 27 giugno 2021. Da notare che viene specificato come sarà possibile vederlo soltanto in sala, almeno inizialmente. Quindi non ci sarà una distribuzione immediata nei siti di streaming o nei negozi digitali, come avvenuto per altre pellicole. Come sempre trovate il video in testa alla notizia.

Leggiamo la sinossi ufficiale di Monster Hunter:

Dietro al nostro mondo, ce n'è un altro: un mondo popolato da pericolosi e potenti mostri che dominano il loro territorio con ferocia mortale. Quando il tenente Artemis (Milla Jovovich) e la sua squadra speciale vengono trasportati tramite un portale dal nostro mondo al nuovo, rimangono senza parole. Nel suo disperato tentativo di tornare a casa, il coraggioso tenente incontra un misterioso cacciatore (Tony Jaa), le cui abilità uniche gli hanno permesso di sopravvivere in questa terra ostile. Di fronte a implacabili e terrificanti attacchi da parte dei mostri, i guerrieri si uniscono per combattere e trovare un modo per tornare a casa.

Monster Hunter è stato distrutto dalla critica USA. Vedremo come reagirà quella Europea in generale e italiana in particolare. I fan della serie videoludica sicuramente non lo perderanno.