Netflix svela la data di uscita di Love Death + Robots Volume 4 con un teaser trailer

Netflix ha svelato la data di uscita della quarta stagione della serie antologica animata Love Death + Robots assieme a un teaser trailer dei nuovi episodi, che potrete visualizzare qui sotto. La data da segnare sul calendario è quella del 15 maggio.

Stando alle informazioni condivise dalla piattaforma, il Volume 4 sarà composto da 10 episodi autoconclusivi e realizzati da studi differenti. Come da trazione ogni storia viene messa in scena con uno stile visivo unico, che passa dall'animazione in 2D a quella in 3D, cambiando ogni volta cifra stilistica.