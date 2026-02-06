PlayStation ha guadagnato moltissimo pubblicando giochi su PC, Xbox e Nintendo Switch

I dati dei ricavi di PlayStation

Sony inserisce i ricavi dei prodotti software venduti esternamente al PlayStation Store nella categoria "Altri Software" dei propri report finanziari. Tramite il più recente possiamo vedere che i guadagni cumulativi di tale categoria sono ora pari a oltre due miliardi di euro.

Si può quindi affermare che i ricavi stiano giustificando assolutamente la strategia, anche se ovviamente i risultati sono variabili a seconda del videogioco. Come ben sappiamo, titoli come Helldivers 2 hanno ottenuto un notevole successo su PC, cosa che ha spinto Sony a pubblicare il gioco anche su Xbox per aumentare la propria base d'utenti il più possibile.

Sarà interessante vedere in che modo si evolverà la strategia di Sony riguardo ai propri titoli "esclusivi": forse anche i giochi single player, che costano moltissimo e non riescono a portare guadagni con microtransazioni e pass battaglia, arriveranno subito su altre piattaforme per massimizzare i profitti? Forse con l'arrivo della prossima generazione Sony si aprirà ancora di più al multipiattaforma.

