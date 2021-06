Starfield: Bethesda si scusa se l'esclusività Xbox ha rattristato i giocatori PlayStation

All'E3 2021 Microsoft ha dato prova di avere un catalogo di giochi di alto livello pronto per noi. In particolar modo, ha aperto e chiuso la serata con due esclusive Xbox ottenute grazie all'acquisizione di Zenimax - Bethesda. La più importante è ovviamente Starfield, il nuovo gioco di ruolo d'azione a tema sci-fi. Ora, però, Peter Hines di Bethesda si scusa con i giocatori PlayStation che sono tristi per l'esclusività Xbox del gioco.

Peter Hines - SVP della division global marketing and communications presso Bethesda - ha affermato: "Scusate. Tutto quello che posso dire è che mi scuso, perché sono certo che sia frustrante per le persone, ma non c'è molto che possa fare a riguardo".

Strafield

Ha anche affermato: "Se sei un grande fan dei nostri giochi e non sono più disponibili sulla tua piattaforma, capisco se sei infelice o infastidito o che altro. Lo capisco, sono tutti sentimenti comprensibili. Non so come placare le paure e le preoccupazioni dei fan PlayStation 5, se non dicendo che anche io sono un giocatore PS5, e ho giocato giochi su tale console e ci sono giochi che continuerò a giocare con essa, ma se volete giocare Starfield, è su PC e Xbox".

Hines ha poi precisato che le sue scuse non sono rivolte all'esclusività, quanto più al fatto che è dispiaciuto che una parte del pubblico storico di Bethesda sia dispiaciuto di quanto sta avvenendo. Ovviamente Bethesda non vorrebbe rattristare i giocatori, ma come detto da Hines, non c'è molto che si possa fare.

Hines di Bethesda ha anche affermato: "Sarà un'esclusiva PC e dell'ecosistema Xbox: e penso che sia importante dirlo in questo modo perché recentemente Phil Spencer ha parlato del fatto che ci sia l'intenzione di espandere l'ecosistema e cercare altri modi per portare i giochi Xbox alle persone che non possiedono una Xbox Series X|S o anche un PC, ma che vogliono comunque giocare i giochi che arrivano su Game Pass e che noi stiamo portando su Xbox, quindi in qualsiasi direzione si espanda l'ecosistema Xbox, ovviamente siamo eccitati a riguardo."

Potete (ri)vedere data di uscita e trailer ufficiale di Starfield.