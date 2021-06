Rainbow Six Siege: video confronto per il DLSS a 4K, +50% agli FPS

Rainbow Six Siege ha ricevuto un nuovo update che permette l'attivazione del DLSS (Deep Learning Super Sampling) di Nvidia. La tecnologia è in grado di migliorare le prestazioni del gioco a 4K, con un aumento del +50% agli FPS. Potete vedere i risultati dell'aggiornamento nel video confronto condiviso da Nvidia stessa qui sopra.

Bisogna però ricordare che l'update DLSS è legato alla versione Vulkan di Rainbow Six Siege: la tecnologia di Nvidia non è disponibile per la versione DirectX 11 del gioco. La scelta della versione avviene all'avvio del gioco, ricordate.

Per quanto riguarda i risultati mostrati dal video confronto, possiamo vedere che abilitando il DLSS e la "modalità prestazioni" di Rainbow Six Siege con la nuova GeForce RTX 3080 Ti, gli FPS arrivano anche a 281 FPS a risoluzione 4K. Anche con una GeForce RTX 2080 Ti si passa da 143 FPS senza DLSS a 221 FPS con DLSS, sempre a 4K.

Potete vedere tutti i dettagli delle prestazioni indicate dall'immagine ufficiale di Nvidia. I test sono stati eseguiti con un i9-10900K, 32 GB di Ram, Windows 10 x64 e impostazioni grafiche al massimo.

Rainbow Six Siege: confronto FPS con DLSS e senza DLSS

Come potete vedere, i risultati peggiori si ottengono con una RTX 2060, che con DLSS attivo riesce comunque a raggiungere i 124 FPS rispetto ai 74 FPS di partenza, sempre a 4K. I giocatori di Rainbow Six Siege, in sostanza, hanno poco da temere se dispongono di un computer di alto livello.

