No Man's Sky: aggiornamento 3.53 include esplosioni di qualità superiore

Siamo sempre più vicini al quinto anniversario di No Man's Sky e il gioco continua a migliorarsi e ad espandersi. A inizio giugno 2021, Hello Games ha introdotto l'ambizioso update Prims che ha migliorato la grafica e introdotto creature con pelo e animali da compagnia volanti. Ora, con l'aggiornamento 3.53, Hello Games si preoccupa di risolvere alcuni problemi causati da Prims e, tra le varie, propone esplosioni di qualità superiore.

Precisamente, la patch note dell'aggiornamento 3.53 di No Man's Sky segnala le seguenti modifiche:



Risolto un problema che poteva causare la mancanza dell'effetto ologramma per alcune creature con pelo quando sono nella Space Anomaly

Migliorate le esplosioni delle navi durante il combattimento spaziale

Risolto un problema che potrebbe causare la comparsa di stelle più vicino di quanto dovrebbero in VR

Risolto un raro crash legato alle basi

No Man's Sky

Si tratta, come potete vedere, di un piccolo insieme di correzioni, ma Hello Games continuerà a lavorare dopo l'aggiornamento 3.53 per risolvere altri problemi. Il team invita quindi i giocatori a segnalare qualsiasi bug o crash di No Man's Sky.

Per tutti i dettagli sull'aggiornamento 3.5 Prisms potete fare riferimento alla nostra notizia.