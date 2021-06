Ubisoft+ in offerta, il primo mese di abbonamento costa solo 6 euro

Ubisoft+, il servizio in abbonamento della casa francese che consente di accedere a tutti i giochi PC del catalogo fin dal day one, è disponibile in offerta: fino alle 17.00 del 22 giugno il primo mese di sottoscrizione può essere vostro per soli 6 euro.

Si tratta di una promozione davvero interessante, che consente di provare per una cifra irrisoria la piattaforma all-you-can-play di Ubisoft, che secondo alcune voci Microsoft sta provando a portare su Xbox Game Pass, e farsi un'idea della sua qualità e della sua convenienza prima di passare ai 14,99 euro dal secondo mese.

L'abbonamento, che come detto include tutti i giochi del catalogo dell'azienda francese fin dal day one, può essere cancellato in qualsiasi momento. Non ci sono dunque vincoli: sarete liberi di sperimentare questa esperienza, magari per recuperare un titolo che vi siete lasciati alle spalle, e poi decidere se fa per voi oppure no.

Non è tutto: se sceglierete di mantenere l'abbonamento, potrete ricevere ricompense man mano più ricche, scalando progressivamente i livelli (da bronzo a platino) per ottenere un maggior numero di premi. La fedeltà, del resto, va ricompensata.