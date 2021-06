Forza Horizon 5: "supportare Xbox One è come supportare un PC di basso livello"

All'E3 2021 Microsoft ha svelato al mondo Forza Horizon 5, il nuovo gioco di guida di Playground Games. Il simulatore sembra essere graficamente di altissima qualità, ma ovviamente è stato mostrato in versione Xbox Series X e PC high-end. Ci saranno problemi nel supportare le versioni Xbox One? Gli sviluppatori spiegano che non sarà così.

Precisamente, Mike Brown - game designer di Playgroud Games - spiegato: "Penso che dover supportare le console Xbox One richieda la stessa quantità di sforzo richiesta dal supporto di PC di basso livello." La dichiarazione arriva da un'intervista rilasciata a Eurogamer.net. Brown ha però anche aggiunto che il team di Forza Horizon 5 "è convinto della qualità di tutte le versioni del gioco".

Forza Horizon 5

Attualmente abbiamo scoperto i dettagli sulla risoluzione e il frame rate in versione Xbox Series X|S, con anche la presenza di una modalità 60 FPS su entrambe le piattaforme. Non sappiamo però quali siano le prestazioni che il team spera di ottenere su Xbox One con Forza Horizon 5.

Abbiamo anche scoperto quali sono i requisiti minimi della versione PC, alquanto permissivi, probabilmente proprio perché Forza Horizon 5 è stato pensato per girare in buona qualità anche su Xbox One.