Forza Horizon 5 su PC: requisiti minimi svelati su Steam

Playground Games e Microsoft hanno mostrato Forza Horizon 5 all'E3 2021. Il gioco di guida ha subito colpito tutti i giocatori per la qualità della grafica. Le automobili così come il mondo di gioco sono incredibilmente dettagliate. Che computer si deve avere per poter giocare a un titolo di questo tipo? Ora, grazie a Steam, abbiamo modo di vedere i requisiti minimi PC di Forza Horizon 5.

Forza Horizon 5 propone i seguenti requisiti minimi PC:



Sistema operativo: Windows 10 versione 15063.0 o superiore

Processore: Intel i3-4170 @ 3.7Ghz oppure Intel i5 750 @ 2.67Ghz

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVidia 650TI oppure AMD R7 250x

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 80 GB di spazio disponibile

Come potete vedere, si tratta di requisiti minimi PC abbastanza modesti. Non si tratta di una sorpresa troppo grande, però, visto che il gioco è pensato per girare anche sulla vecchia Xbox One, oltre che Xbox One X, Xbox Series S e Xbox Series X. Forza Horizon 5 è chiaramente stato pensato per essere molto scalabile.

Forza Horizon 5

Attualmente non abbiamo idea di quale sarà la risoluzione e il frame rate raggiungibili con questi requisiti minimi, così come non sappiamo quale sia la qualità del gioco su Xbox One. Siamo però a conoscenza di risoluzione e frame rate per Xbox Series X|S.

