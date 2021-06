Forza Horizon 5, performance mode a 4K e 60 fps su Xbox Series X, 1080p su Series S

Forza Horizon 5 includerà un performance mode che, come sappiamo, consentirà di far girare il nuovo episodio della serie prodotta da Microsoft a 60 fps sia su Xbox Series X che su Xbox Series S.

Quando tuttavia si è parlato di risoluzione e frame rate di Forza Horizon 5 su Xbox Series X|S, non è stato specificato che in tale modalità il gioco continuerà a girare a 4K su Series X e a 1080p su Series S.

A fornire questi interessanti dettagli è stato il creative director Mike Brown, che tuttavia non ha specificato se nel performance mode la risoluzione sarà dinamica o verranno eliminati dei dettagli presenti invece nella modalità grafica a 30 fps.

In attesa di una risposta ufficiale, diamo per scontato che verrà utilizzato l'espediente dello scaler dinamico per modificare il carico sulla GPU a seconda della situazione, scendendo con la risoluzione ma mantenendo un output a 4K.