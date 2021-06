Castlevania Rondo Of Blood arriva su PC Engine per la prima volta dopo 30 anni, negli USA

L'E3 2021 ci ha mostrato molteplici giochi (per lo più) di alto livello, sia per PS4/Xbox One che per PS5/Xbox Series X|S. Alcuni giocatori, però, non hanno ancora messo da parte le vecchie console del passato, come il PC Engine. Se siete tra di essi, sarete felici ci sapere che Limited Run Games pubblicherà la versione PC Engine di Castlevania Rondo of Blood negli USA per la prima volta quest'anno. Attualmente non c'è una data di uscita, ma sappiamo che "arriverà presto".

Castlevania Rondo of Blood era infatti stato rilasciato in Giappone per PC Engine nel 1993: tale versione non è però mai arrivata in occidente. I collezionisti hanno quindi modo di ottenere una versione occidentale del gioco per la console originale. Questo capitolo è comunque arrivato in occidente in altre versioni più moderne, come quella PSP (Castlevania: The Dracula X Chronicles), Wii's Virtual Console e nella collection Requiem per PS4.

Qui sotto potete anche vedere il video di annuncio rilasciato su Twitch da Limited Run Games per Castlevania Rondo of Blood.

Rimanendo in tema Castlevania, vi segnaliamo che la serie TV Netflix tornerà, ecco i primi dettagli dal Geeked Week. Secondo alcuni rumor, inoltre, Konami starebbe pensando a collaborazioni per Metal Gear Solid, Silent Hill e Castlevania.