Halo Infinite, trailer del multiplayer in tendenza su YouTube con il 98,5% di like

Il trailer del multiplayer di Halo Infinite è andato in tendenza su YouTube, raggiungendo la prima posizione dei trending video e totalizzando un 98,5% di feedback positivi.

Mostrato domenica sera nell'ambito della conferenza di Xbox e Bethesda, il video del multiplayer free-to-play di Halo Infinite ha insomma fatto un'ottima impressione, anche grazie alle precisazioni di 343 Industries sul fatto che Halo Infinite non avrà casse premio.

Pur non avendo un peso reale rispetto all'effettivo successo del gioco, questo tipo di reazione su YouTube costituisce senza dubbio un'ottima base di partenza per il nuovo episodio della serie Microsoft, in uscita in autunno.

A maggior ragione perché si tratta di un titolo disponibile senza costi aggiuntivi per gli abbonati a Xbox Game Pass, sia su PC che su Xbox Series X|S e Xbox One, e appunto dotato di un modulo multiplayer free-to-play.

Benji-Sales, sempre molto attento a queste informazioni, sottolinea giustamente che con questi presupposti Halo Infinite potrebbe fare davvero bene. In precedenza Benji aveva peraltro pubblicato la classifica dei giochi della conferenza Microsoft più popolari su YouTube.