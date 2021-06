Halo Infinite: 343 Industries presenta in video il multiplayer free-to-play

Come anticipato, 343 Industries ha pubblicato oggi un approfondimento video dedicato alla multiplayer free-to-play di Halo Infinite. Nel video che potete trovare in testa alla news potrete vedere diverse sequenze di gioco, oltre che sentire gli sviluppatori raccontare alcuni dei punti salienti di questa modalità.

Per tutti i dettagli, come le istruzioni per diventare un Halo Insider, vi dirottiamo sulla pagina dedicata di Halo Waypoint.

Secondo quanto detto dagli sviluppatori, grazie a questa modalità, Halo tornerà alle sue radici. Tutte le armi, i veicoli e l'equipaggiamento avranno un ruolo importante nel ciclo di combattimento. Ci saranno nuovi gadget, come il rampino o il sensore delle minacce, e il ritorno dei veicoli classici. Ogni elemento è inserito con un senso e starà ai giocatori sfruttarlo nel migliore dei modi, all'interno della struttura sandbox della modalità.

Anche il modello economico sarà differente dagli altri. Non ci saranno lootbox, ma tutte le personalizzazioni potranno essere ottenute col gioco o comprate direttamente.

Per accogliere i vecchi e i nuovi giocatori ci saranno mille personalizzazioni diverse, dalle partite contro i bot a quelle personalizzate, via LAN o a 120FPS. Dalla possibilità di modificare fin nel dettaglio il proprio spartan alla possibilità di partecipare a match basati sulle abilità del giocatori.

Le personalizzazioni di Halo Infinite

La modalità principe sarà Arena, un classico 4v4 nel quale bisognerà collaborare non solo per sopravvivere, ma anche per conquistare le armi più potenti. Ci sarà anche Big Team Battle, una partita da 24 giocatori piena zeppa di veicoli.

Nelle prossime settimane e con la pubblicazione della beta questa estate ne sapremo ancora di più di Halo Infnite. Cosa ne pensate di quanto visto finora?