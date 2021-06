Final Fantasy 16 torna in un evento Sony tra "un paio di settimane", per il leaker di FF Origin

Parlando di Final Fantasy Origin, Navtra, il leaker che aveva anticipato l'esistenza del gioco prima prima del tempo, ha detto che Sony ha intenzione di organizzare un evento di presentazione, presumibilmente uno State of Play, entro "un paio di settimane". All'interno di questo evento troverà spazio anche Final Fantasy 16 per PS5, grande assente della presentazione di ieri.

Sul solito forum di ResetEra, da ieri molti utenti hanno tempestato di domande Navtra, il leaker che aveva anticipato l'esistenza di Final Fantasy Origin. In molti, infatti, hanno approfittato della possibilità di poter interagire con una persona che è informata sul gioco per chiedergli informazioni su di un prodotto che ha fatto tutto fuorché impressionare per direzione artistica, perizia tecnica e gameplay. La demo PS5 promessa, oltretutto, è ancora inservibile.

Un utente, però, ha chiesto al leaker come mai l'atteso Final Fantasy XVI non fosse presente all'evento. La risposta è stata molto interessanti, perché da forza ai rumor che sostengono che Sony sia pronta con un nuovo evento, che pubblicherà "in un paio di settimane".

Il nuovo capitolo di Final Fantasy, infatti, nonostante esca anche su PC, è legato a doppia mandata a PlayStation 5. Per questo motivo ogni suo aggiornamento sarà collegato direttamente alla console di Sony. Che a suo volta non vuole perdere l'occasione di mostrare il gioco nei suoi eventi per dare lustro ai suoi State of Play.

Se quanto detto da Navtra dovesse rivelarsi vero, però, tra un paio di settimane non solo avremo una risposta di Sony alla conferenza E3 di Microsoft e Bethesda, ma avremo anche un nuovo assaggio di Final Fantasy 16. Grazie al quale dimenticare la delusione di ieri.