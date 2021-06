Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: la demo PS5 non funziona, Square Enix cerca soluzioni

Ieri sera Square Enix ha mandato in onda il proprio show dell'E3 2021, mostrando vari dei giochi in arrivo su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, oltre che su mobile. Tra i vari c'è stato spazio per Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, il gioco d'azione di Team Ninja. Il primo impatto non è stato positivo per molti, ma la speranza è che la demo PS5, ora disponibile, dia sensazioni migliori. Purtroppo, la demo non funziona e Square Enix è ancora in cerca di una soluzione.

Come potete vedere anche voi qui sotto, l'account Twitter ufficiale di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin segnala che vi è un problema con la demo PS5 gratuita e che in questo momento il team sta cercando di risolvere la questione. Purtroppo al momento questo è tutto quello che sappiamo: gli sviluppatori ci forniranno nuove informazioni il prima possibile e ci ringraziano per la pazienza.

La demo PS5 di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin è scaricabile, ma se si tenta l'avvio viene indicato che il file è corrotto e che non è possibile eseguirlo. La console stessa consiglia di cancellare il gioco e tentare di nuovo il download. Ovviamente, fino a quando non avremo una conferma da parte di Square Enix, consigliamo di evitare di eseguire il download della demo PlayStation 5.

Nel frattempo, vi ricordiamo che potete vedere il trailer a questo indirizzo. Infine, ecco quanto abbiamo scoperto sulle idee base del gioco, indicate da Nomura.