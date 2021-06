Future Games Show: video con tutti i giochi e gli annunci dall'E3 2021

Ieri è andato in onda il Future Games Show, uno dei molteplici eventi dell'E3 2021 che ci hanno permesso di vedere in azione molteplici giochi di alta qualità. Parliamo di decide di giochi, che potete rivedere in forma integrale nel video che vi abbiamo condiviso qui sopra.

Quali sono stati però i più interessanti giochi mostrati durante il Future Games Show e che potete rivedere nel video a inizio notizia? Partiamo con Jurassic World Evolution 2, il seguito del park builder rilasciato nel 2018. Avrà luogo dopo gli eventi di Jurassic World Fallen Kingdom ed è in arrivo quest'anno.

Abbiamo anche potuto vedere Red Solstice 2: Survivors, un gioco che parte dalla formula di XCOM, di cui vi abbiamo parlato in modo approfondito nella nostra anteprima. Successivamente c'è stato spazio anche per Eldest Souls, un souls-like in pixel art in arrivo il 29 luglio su PC e console.

Red Solstice 2: Survivors

Il Future Games Show ci ha permesso di vedere anche Enlisted, uno sparatutto disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S, di cui vi abbiamo parlato nel nostro provato della beta. Hanno fatto la propria comparsa anche Sonic Colors Ultimate e Chernobylite.

Come non citare poi Dying Light 2, l'attesissimo seguito del gioco action che ci mette contro orde di zombie in un mondo in continua evoluzione. Anche Batora: Lost Haven, dagli sviluppatori dei Remothered, ha fatto la propria comparsa, insieme a Two Point Campus. Vi abbiamo anche parlato di Immortality, il nuovo gioco dall'autore di Her Story e Telling Lies.

Diteci, qual è il gioco che più vi incuriosisce tra quelli presentati al Future Games Show dell'E3 2021?