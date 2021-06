PC Gaming Show E3 2021: tutti i giochi e gli annunci maggiori dell'evento

Il PC Gaming Show E3 2021 si è svolto ieri sera ed è stato, come nelle edizioni precedenti, un evento davvero ricco di novità riguardanti chiaramente il mondo del PC, abbracciando varie produzioni dai tripla A agli indie, dunque vediamo un po' di fare un riepilogo delle maggiori novità emerse nella serata, tra giochi e annunci vari.

Potete rivedere l'intero evento nel video riportato qui sopra, che propone tutto il PC Gaming Show E3 2021 andato in scena ieri sera, con tutti i vari annunci e trailer mostrati nel corso della presentazione.

Tra i titoli annunciati nell'avvio dell'evento, c'è stato l'interessante Naraka Bladepoint, una sorta di action RPG incentrato sui combattimenti, che presenta una particolare ambientazione orientaleggiante tra magia e arti marziali all'arma bianca, il tutto in arrivo il 12 agosto 2021.

Tra gli indie, in uscita anche su console, è stato dedicato spazio al particolare Dodgeball Academia, mentre non è mancato, anche in questo caso, il solito Chivalry II, il picchiaduro di massa che si è presentato a più riprese in svariati eventi di questa estate. Tornando alle atmosfere facete e indie è stato mostrato Rawman, anche questo un multiplayer competitivo a squadre.

Tra i giochi di grosso calibro, è tornato a mostrarsi Dying Light 2 Stay Human, con qualche sezione di gameplay che ha dato modo di valutare meglio il gioco e avere anche qualche idea sulla storia alla base del tutto, che vede il protagonista Aiden cercare la sorella Mia da cui è stato separato forzatamente, e ovviamente sopravvivere all'apocalisse.

Humankind è stato illustrato con un trailer che ha presentato anche il rilascio della nuova closed beta disponibile da oggi, mentre ancora Sega ha proseguito poi con They Always Run, interessante action 2D. Tra le maggiori sorprese mostate al PC Gaming Show c'è stato Vampire: The Masquerade Swansong, mostrato con un trailer di presentazione e in arrivo su tutte le piattaforme.

A seguire un particolare titolo ispirato all'animazione nipponica classica e ai kaiju con GigaBash, che propone battaglie tra robottoni in varie ambientazioni. Rimanendo nella fantascienza ma molto più seriosa è arrivato anche Lemins Gate, un nuovo sparatutto in prima persona. Ancora in ambito scienza e simili, Next Space Rebels in arrivo questo autunno consente di costruire e testare razzi, a partire da un semplice garage o quasi, mentre nello spazio è anche Ixion, in arrivo nel 2022.

Tra i giochi più affascinanti mettiamo anche Far: Changing Tides, che riprende il particolare concept del capitolo precedente proponendo un'ambientazione con livelli di acqua variabili. Tra i più noti era presente anche Killing Floor 2, in arrivo il 22 giugno 2021 dunque ormai alle porte, mentre già disponibile è MechWarrior 5 che era visibile con un nuovo trailer.

Tra i giochi più attesi anche Hello Neighbor 2 e Jurassic World Evolution 2, ma molto interessanti anche Soulstice e il noto Chernobylite, anche se si tratta solo di una selezione tra i molti titoli presentati nell'evento. Sono tornati a mostrarsi anche Icarus, Death Trash e Songs of Conquest.