Space Jam: A New Legacy - The Game uscirà su Xbox Game Pass a luglio

Una nuova esclusiva di "peso" arriva al day one su Xbox Game Pass. Stiamo parlando di Space Jam: A New Legacy - The Game, il gioco ispirato alla nuova pellicola con LeBron James e i simpativi Looney Tunes. Warner Bros. e Microsoft, infatti, hanno annunciato che il gioco uscirà su Xbox Game Pass a luglio a partire dal 15 luglio 2021, sia su Xbox One, sia su Xbox Series X|S.

Al momento non si parla di altre versioni del gioco, ma è da un po' di tempo che i due colossi stanno lavorando assieme sul progetto. Nel dicembre del 2020, infatti, Xbox ha chiesto ai fan di Space Jam e agli appassionati di coding di dare idee e suggerimenti per il nuovo gioco Space Jam: A New Legacy. Dopo aver visionato proposte provenienti da tutto il mondo, Xbox e il team di sviluppo di Digital Eclipse hanno selezionato le idee e i concept di gioco di due fortunati vincitori, i cui suggerimenti hanno preso vita in una sorta di picchiaduro a scorrimento che ricorda i classici cabinati degli anni '90.

Ecco la trama:

Per portare a termine il suo piano e diventare una forza digitale onnipotente, un'intelligenza artificiale impazzita di nome Al-G Rhythm rapisce il campione di basket LeBron James all'interno del server di Warner Bros.

Mentre pianifica di schierare i suoi Monstars contro LeBron e la squadra dei Looney Tunes in una partita di basket ad altissima tecnologia, Al-G si rinchiude in un'area nascosta del cyberspazio.

Se LeBron, Bugs Bunny e Lola Bunny riusciranno a trovare i tre pezzi del ""Codice Sorgente"", potranno usarlo per aprire il covo segreto di Al-G. Ma a ostacolarli troveranno l'esercito robot dell'intelligenza artificiale, oltre a due membri dei Monstars, The Brow e White Mamba.

Sbaraglia l'esercito di Al-G in questo classico picchiaduro 2D, usando carte collezionabili per assicurarti l'aiuto degli altri giocatori della squadra dei Looney Tunes. Riuscirà il gioco di squadra dei Looney Tunes a fermare i piani di Al-G Rhythm?