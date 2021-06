Five Nights At Freddy's: il creatore si ritira e parla del futuro della serie

Scott Cawthon, creatore di Five Nights at Freddy's, ha annunciato il proprio ritiro. Dopo sette anni, non lavorerà più alla saga horror. Il tutto avviene dopo una serie di controversie di natura politica che lo hanno coinvolto. Cawthon ha anche detto la propria riguardo al futuro della serie.

Prima di tutto, tramite il proprio sito, Scott Cawthon ha scritto: "Ho avuto una carriera benedetta, appagante e ricca. Mi è stata mostrata grande gentilezza e ho cercato di mostrare grande gentilezza in risposta. Ho cercato di creare dei buoni giochi (che il dibattito parta) e sono stato testimone della creazione di quella che probabilmente è la fanbase più creativa e talentuosa sul pianeta." Queste le parole del creatore di Five Nights at Freddy's.

Five Nights at Freddy's

Spiegando il proprio ritiro, il creatore di Five Nights at Freddy's ha affermato: "Mi manca creare giochi per i miei bambini. Mi manca farlo per puro divertimento, mi manca creare RPG anche se faccio pena con quel genere. Tutto questo per dire che mi ritiro. Mi è stato mostrato grande amore e supporto durante l'ultima settimana, molto del quale proviene dalla community LGBTQ. La gentilezza mostratami è surreale."

Quest'ultima parte è un riferimento a quanto accaduto recentemente. Si è scoperto che Cawthon ha donato significative quantità di denaro a politici e comitati conservatori, incluso Donal Trump: una scelta non apprezzata dalla comunità LGBTQ+, comprensibilmente. Il creatore di Five Nights at Freddy's aveva però replicato affermando: "Non è qualcosa del quale mi voglio scusare".

Parlando però del futuro di Five Nights at Freddy's, Cawthon ha affermato che non è la fine della serie e che qualcun'altro prenderà il suo posto, qualcuno di cui lui "si fida". Ci sarà un annuncio a riguardo in futuro, ma probabilmente ci vorrà del tempo prima di scoprire esattamente come verrà gestita la saga.

Ecco infine il trailer dallo State of Play di Five Nights At Freddy's: Security Breach.