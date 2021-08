Doom Eternal: aggiornamento 6.66 aggiungerà la modalità orda e rivedrà la Battlemode

In occasione della QuakeCon 2021, id Software ha svelato che presto rilascerà l'aggiornamento 6.66 di Doom Eternal, che tra le altre cose aggiungerà una modalità orda, rivedrà la Battlemode e introdurrà dei nuovi Master Level. Insomma, la vita dell'ultimo Doom sembra tutt'altro che finita.

La modalità orda, già annunciata in precedenza, sarà per giocatori singoli e richiederà di sopravvivere a ondate di nemici di forza crescente. La revisione della Battlemode, invece, migliorerà il matchmaking e introdurrà una nuova arena chiamata Stronghold. Infine, i due nuovi Master Level si chiameranno World Spear e Mars Core.

Qui di seguito potete vedere l'intero intervento di id Software alla QuakeCon 2021:

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Doom Eternal è disponibile per PC, PS5, PS4, Xbox Series X e S, Xbox One, Nintendo Switche e Stadia. Attualmente sono state lanciate due espansioni single player per il gioco, nonché diversi aggiornamenti. La seconda espansione è in arrivo a giorni su Nintendo Switch. Per avere maggiori informazioni, leggete la nostra recensione di Doom Eternal.