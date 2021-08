Neon Genesis Evangelion, il cosplay di Asuka firmato Oichi è un crossover

Neon Genesis Evangelion sta facendo parecchio discutere negli ultimi giorni e Oichi ha pensato bene di rendere omaggio all'opera di Hideaki Anno realizzando un cosplay dedicato ad Asuka.

Non si tratta però del personaggio con il suo aspetto originale, bensì di un curioso crossover con Honkai Impact 3rd, l'action game realizzato dagli stessi autori di Genshin Impact.

Capigliatura rossa d'ordinanza, fiocco rosso e un abbigliamento inedito, la modella russa non ha mancato di mettere in risalto le proprie doti fisiche, come da tradizione per i suoi ormai numerosi cosplay: vedi Evelynn da League of Legends, Mikasa da L'Attacco dei Giganti o Zelda da Breath of the Wild.

"L'edizione Rebuild di Evangelion ha superato le vostre aspettative?", ha chiesto Oichi nel suo post su Instagram. "Sono ancora al primo episoio, ma già mi piace moltissimo!"