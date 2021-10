Resident Evil 4 VR per Oculus Quest 2, i primi voti della stampa internazionale

Resident Evil 4 VR per Oculus Quest 2 è stato protagonista delle prime recensioni internazionali, e i voti ottenuti dal gioco sembrano molto positivi: la rivisitazione in realtà virtuale del classico Capcom pare aver colpito nel segno.

Non era affatto scontato: annunciato lo scorso aprile, Resident Evil 4 VR aveva lasciato tutti un po' perplessi per via dell'età anagrafica dell'episodio, pubblicato originariamente nel lontano 2005 su GameCube e dunque caratterizzato da geometrie ormai datate.

Ebbene, a leggere gli articoli sembra che gli sviluppatori abbiano fatto un lavoro davvero eccellente, introducendo il supporto per il visore Oculus Quest 2 in maniera così naturale da restituire la sensazione di un titolo pensato appositamente per la realtà virtuale.

Resident Evil 4 VR, i voti della stampa internazionale