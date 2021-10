God of War Ragnarok: dettagli sulla trama e immagini dal sito PlayStation

Il portale web di PlayStation poche ore fa ha pubblicato una nuova pagina dedicata a God of War: Ragnarok, con tanto di dettagli su trama e immagini della nuova avventura di Kratos e Atreus in arrivo nel corso del 2022 su PS5 e PS4.

La pagina conferma che in God of War: Ragnarok esploreremo ognuno dei nove regni, con Kratos e Atreus che sono in cerca di alleati, risposte sulla profezia di Loki e il ruolo che quest'ultimo avrà nel Ragnarok. Durante il loro viaggio i nostri inoltre affronteranno "temibili nemici sotto forma di dèi norreni e mostri". Insomma, come era lecito aspettarsi Thor non sarà l'unica divinità della mitologia norrena che oserà mettersi sul cammino di Kratos e Atreus.

Di seguito la sinossi di God of War: Ragnarok come riportata sul sito PlayStation:

"Kratos e Atreus devono esplorare ognuno dei nove regni, alla ricerca di risposte mentre si preparano all'annunciata battaglia che segnerà la fine del mondo.‎ Nel loro cammino si immergeranno in splendidi panorami mitici, raduneranno alleati di tutti i regni e affronteranno temibili nemici sotto forma di dèi norreni e mostri. Man mano che la minaccia del Ragnarök si avvicina, Kratos e Atreus si ritrovano a dover scegliere tra la salvezza della loro famiglia e quella dei regni..."

La pagina dedicata a God of War: Ragnarok inoltre riporta anche le "caratteristiche principali" della nuova esclusiva PS5 e PS4, tra dettagli già conosciuti ma anche qualcosa di inedito.

Coloro che sfidano il fato : "Atreus cerca informazioni che possano aiutarlo a comprendere la profezia di "Loki" e il ruolo che lo attende nel Ragnarök. Kratos deve decidere se restare incatenato dalla paura di ripetere i suoi errori o se liberarsi del passato per diventare il padre di cui ha bisogno Atreus."

: "Atreus cerca informazioni che possano aiutarlo a comprendere la profezia di "Loki" e il ruolo che lo attende nel Ragnarök. Kratos deve decidere se restare incatenato dalla paura di ripetere i suoi errori o se liberarsi del passato per diventare il padre di cui ha bisogno Atreus." Armi di guerra: "Oltre a una miriade di nuove abilità sia per Kratos che per Atreus, fanno ritorno il Leviatano, le Lame del caos e lo Scudo del guardiano. Nell'affrontare dèi e mostri dei nove regni, nel tentativo di proteggere la sua famiglia, le letali abilità spartane di Kratos saranno messe a dura prova come non mai."

"Oltre a una miriade di nuove abilità sia per Kratos che per Atreus, fanno ritorno il Leviatano, le Lame del caos e lo Scudo del guardiano. Nell'affrontare dèi e mostri dei nove regni, nel tentativo di proteggere la sua famiglia, le letali abilità spartane di Kratos saranno messe a dura prova come non mai." " Esplorazione dei regni: "Esplora pericolose e straordinarie ambientazioni, affronta una grande varietà di creature nemiche, mostri e dèi norreni, e accompagna Kratos e Atreus a cercare risposte e alleati."

Di seguito invece la galleria di immagini presenti nella pagina, che perlopiù sembrerebbero essere tratte dal trailer di God of War: Ragnarok presentato in occasione del PlayStation Showcase di settembre.

God of War: Ragnarok sarà disponibile in esclusiva per PS5 e PS4 durante il corso del 2022. Stando alle ultime dichiarazioni del game director Eric Williams, il gioco avrà un finale insieme sorprendente e inevitabile.